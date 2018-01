Valdo não é mais titular no Botafogo O técnico do Botafogo, Levir Culpi, surpreendeu nesta quarta-feira e tirou o meia Valdo da equipe titular e alternou Almir e Camacho na posição. O treinador disse que pretende poupar o veterano jogador e ainda vai definir qual será o substituto. A princípio, Almir ganharia a vaga, mas ele treinou mal e Camacho pode receber nova oportunidade. As demais posições do meio-de-campo já estão definidas. Na marcação estarão os volantes Túlio e Fernando. O outro armador do time será Têti. Na lateral-direita, Elizeu treinou novamente entre os titulares. Esta mudança faz parte dos testes que Levir deseja realizar nas últimas partidas da primeira fase da Série B do Campeonato Brasileiro.