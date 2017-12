Valdo quer Bota com a garra do Fla O meia Valdo, de 40 anos, disse nesta quinta-feira ter a receita para o Botafogo derrotar o Grêmio, domingo, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o experiente atleta, basta ao Alvinegro repetir a atuação do Flamengo, que venceu quarta-feira o time gaúcho, por 1 a 0, pela Copa do Brasil. "Se a gente tiver a mesma pegada do Flamengo, podemos ganhar lá. Temos de tomar cuidado com o habilidoso atacante Marcelinho. O Grêmio tem uma equipe jovem e que quer mostrar serviço", avisou Valdo, que já atuou pelo time gaúcho. No coletivo realizado nesta quinta-feira, em Caio Martins, o técnico interino Luiz Matter aproveitou o treino para testar o esquema 3-5-2, formando a zaga com Sandro, João Carlos e Gustavo. E o resultado não foi satisfatório: os reservas venceram os titulares, por 1 a 0, gol do atacante Delani.