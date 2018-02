Valdo se despede do Botafogo O meia Valdo, que encerrou a carreira de jogador, se despediu nesta quarta-feira do Botafogo. O jogador foi a General Severiano conversar com os dirigentes do clube e, emocionado, contou ter o sonho de retornar ao Alvinegro como treinador. "Agora que encerrei a carreira vou morar em Portugal, onde quero estudar para ser treinador", contou Valdo. "Tenho o sonho de dirigir dois clubes: o Botafogo, que tirei da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e o Benfica, que me abriu as portas da Europa." Nesta quarta-feira a diretoria alvinegra decidiu que em 2005 o Botafogo voltará a jogar no Maracanã. O estádio de Caio Martins será destinado ao treinamento das divisões de base do clube.