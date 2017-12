Valdo se transforma em símbolo no Botafogo O meia Valdo foi o símbolo da campanha vitoriosa do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Aos 39 anos, com um toque de bola preciso e visão de jogo privilegiada, ganhou mais admiração ainda dos alvinegros ao atuar durante o quadrangular final da competição com uma fratura no antebraço esquerdo. "Ali valia qualquer sacrifício." Depois de anunciar que abandonaria o futebol no fim do ano, voltou atrás, comovido ante uma infinidade de apelos emocionados após a classificação do Botafogo para a Série A do Brasileiro de 2004. Nesta entrevista, Valdo fala, entre outras coisas, de como manteve sua forma física e técnica depois de 19 anos de futebol profissional - começou a despontar no Grêmio, em 1984. Agência Estado - Qual o segredo da longevidade para um jogador de futebol? Valdo - Falo por mim. Nunca tive lesões graves. Sempre levei uma vida sossegada, sem badalações. O importante é ter amor pelo que se faz. Eu sou apaixonado por futebol. Tudo que consegui veio do meu trabalho. Agência Estado - Anos atrás, um jogador com 30 anos era considerado "velho" para o esporte e tinha dificuldades de conseguir um bom contrato. O que mudou? Valdo - Tudo é produtividade. Se você é jovem e produz, está aprovado. O mesmo com os de mais idade. Independentemente da atividade. O que ocorria antes é que o jogador se deixava influenciar por essa lógica falsa de que não poderia mais exercer a profissão com mais de 30 anos. Então, se sentia velho e agia como tal. Mas, aos poucos, com exemplos como o de Júnior (ex-Flamengo e seleção brasileira), isso deixou de existir. Agência Estado - Você anunciou durante o Campeonato Brasileiro que encerraria a carreira neste fim de ano. Parece ter mudado de idéia. Quais são seus planos? Valdo - Estou disposto a disputar o Campeonato Carioca (no primeiro trimestre de 2004). Mas vai depender da conversa que ainda vou ter com o Levir Culpi (técnico do Botafogo), dirigentes. Tenho que também ver detalhes da minha vida particular. A tendência é que eu continue. E pode ser por mais seis meses ou mesmo por mais um ano. Agência Estado - Percebe em campo a distância que o separa dos mais jovens, com relação ao aspecto físico? Valdo - Discordo disso. Eu me sinto muito bem. Posso dizer que estou em forma. Prova maior é que nunca fiquei fora de um trabalho físico no Botafogo, sempre fazendo as mesmas atividades dos colegas. Além do mais, não tenho paciência para ficar cruzando bolas e treinando chutes a gol, enquanto os demais estão aos cuidados do preparador físico. Agência Estado - Aos 39 anos e 10 meses, você quebrou um recorde no Botafogo. Superou Nilton Santos, que atuou no clube até os 39 anos e 7 meses. É mais um título importante? Valdo - Não vejo dessa forma. Títulos para mim são os da Liga Francesa (em 1995, pelo Paris Sains´t Germain), o Campeonato Português (em 1989, pelo Benfica), o tetracampeonato gaúcho pelo Grêmio (1985-1988), o do Torneio Pré-Olímpico de 1987 e vários outros. Agência Estado - Você esteve em duas Copas do Mundo, como reserva em 1986 e titular em 1990. Sente saudades da seleção? Valdo - Vivo cada etapa da minha vida. A seleção passou, foi importante, ganhei dinheiro e prestígio com ela. Não tenho saudades. Até porque fui injustiçado na Copa de 1994 (a seleção era dirigida por Carlos Alberto Parreira). Estava muito bem no PSG e fiquei fora do Mundial. Meu último jogo na equipe foi num amistoso com a Argentina, em Buenos Aires (em 18 de fevereiro de 1993; a partida terminou empatada por 1 a 1). Depois, fui convocado para jogos das Eliminatórias no mesmo ano, mas não atuei. Agência Estado - Como foi a experiência de ter disputado a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro? Valdo - Foi gratificante pelo resultado final. Mas é muito complicado. Cada jogo numa equipe como a do Botafogo é um martírio, uma cobrança incrível. Agência Estado - Como foi ter atuado na fase final da competição com uma fratura no antebraço esquerdo? Valdo - Tranqüilo. Os médicos colocaram uma proteção no local e eu não sentia dor. Entrei somente nos momentos decisivos e ali valia qualquer sacrifício.