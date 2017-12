Valdo troca Atlético-MG por Grêmio O veterano meia Valdo, de 37 anos, um dos destaques do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro, foi a primeira baixa da equipe do técnico Levir Culpi para a temporada 2002. De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Alexandre Kalil, Valdo, dono do próprio passe e cujo contrato com o Atlético termina este mês, acertou neste sábado sua ida para o Grêmio - time em que começou a carreira, em 1984. Kalil lamentou bastante a saída do jogador, mas revelou que não havia como segurá-lo no Alvinegro, já que o Grêmio ofereceu um salário duas vezes maior. "Não entramos em leilão pelo atleta", afirmou. O catarinense Valdo apresenta-se ao clube gaúcho no dia 26 e deve ser recebido com carinho pela torcida. É que foi com a camisa gremista, durante quatro anos, que ele ganhou quatro títulos gaúchos, fama e chegou à seleção brasileira, conquistando os Jogos Panamericanos, em 1987, e a Copa América, em 1989. Outros atleticanos cujos contratos se encerram em dezembro - os zagueiro Marcelo Djian e Álvaro e os meias Djair e Romeu - continuavam até hoje com a situação indefinida. Os dirigentes também não receberam a esperada proposta oficial do Hertha Berlin para compra do passe do atacante Guilherme. O jogador poderia ser negociado por US$ 6 milhões e ainda o empréstimo aos atleticanos do atacante Alex Alves, do clube alemão. Alex desembarcou neste sábado em Belo Horizonte, onde mora a família da esposa, e disse desconhecer o assunto. Admitiu, no entanto, estar querendo voltar ao futebol mineiro, no qual se consagrou recentemente, atuando pelo Cruzeiro.