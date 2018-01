Valdson deve reforçar o Corinthians O zagueiro Valdson, que já passou por Flamengo, Botafogo e atualmente defende o Querétaro, do México, está perto de acertar com o Corinthians. Sua chegada serviria para cobrir a vaga deixada por César. As negociações estão adiantadas e a expectativa dos dirigentes corintianos é de que tudo esteja acertado até segunda-feira, quando o grupo se reapresenta para iniciar os treinos. Na terça-feira, a delegação segue para Extrema-MG, onde será realizada a pré-temporada.