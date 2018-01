Valdson elogia estrutura paulista Valdson, reforço que o Corinthians contratou para a zaga, não joga uma partida oficial há mais de dois meses. Desde novembro, quando abandonou o Galo Branco, do México, revoltado com o atraso dos salários, sua única atividade está sendo treinar fisicamente para reforçar a musculatura do joelho direito, operado em 2002. Mesmo assim, esse sergipano de Aracaju acredita que não irá decepcionar. E diz que a maior organização dos clubes paulistas em relação aos de outros Estados pesou no momento de definir seu futuro. ?O Campeonato Paulista é muito forte. A disputa não se restringe aos grandes da capital, como no Rio, onde defendi Flamengo e Botafogo. Percebi isso em 1998, quando disputei a competição pelo Rio Branco de Americana.? O jogador chega neste domingo a São Paulo e será apresentado na segunda-feira. Seu contrato com o clube vai até o fim do ano. ?Vivi momentos complicados no México. Meu vínculo com o Galo Branco terminaria apenas em julho, mas de uma hora para outra pararam de depositar meu salário. Tentei negociar, mas nenhum dirigente quis papo. Ainda bem que meu empresário (Eduardo Uran) conseguiu na Fifa a liberação para que pudesse retornar ao Brasil.? Valdson garante que o interesse do Corinthians é antigo. ?Antes de assinar com o Flamengo, quase vim para cá. Espero me firmar e disputar títulos.? A diretoria corre agora para definir a contratação de Leandrão, atacante cujos direitos federativos pertencem ao Internacional. O diretor-técnico Roberto Rivellino espera que o clube gaúcho defina o quanto antes a situação do jogador, que tem proposta do Bucheon SK, da Coréia do Sul. O Botafogo do Rio, equipe que Leandrão defendeu na Série B do Brasileiro, também está interessado. ?Se depender da vontade do Leandrão, ele se apresentará ao Corinthians. Mas o Botafogo fez proposta melhor. Só garanto que, além de não jogar mais no Inter, ele não está com a mínima vontade de se transferir para a Coréia?, disse Orlando da Hora, empresário que junto com Jorge Machado cuida dos interesses do jogador. O elenco do Corinthians se reapresenta nesta segunda-feira após as férias e na terça-feira viaja para Extrema (MG), onde será realizada a pré-temporada. No dia 21, estréia no Campeonato Paulista contra o Atlético Sorocaba, em Sorocaba.