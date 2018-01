Váldson joga pelo Bota até junho O zagueiro Váldson, do Botafogo, acertou a negociação de seu passe com o Besikas, da Turquia. O jogador informou que na quarta-feira viajará para assinar o pré-contrato com o clube turco, mas confirmou sua permanência no Alvinegro até o fim do Campeonato Estadual. "Está tudo certo. Vou para lá e volto para cumprir meu contrato com o Botafogo até o fim de junho", disse Váldson. "É estranho porque não conheço nada deles, só sei que é um grande clube e tem a terceira maior torcida da Turquia."