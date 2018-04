Valdson não fica nem no banco Valdson está fora até do banco do Corinthians no clássico de domingo, contra o São Paulo, no Morumbi. A vontade de afastá-lo é tão grande que o Corinthians não terá sequer um zagueiro de verdade na reserva. O técnico Tite já escalou Marcelo Oliveira em seu lugar. As perspectivas para Valdson não são nada promissoras. "O Marcelo Oliveira tem sim a chance de se firmar como novo titular da equipe. Só depende dele. Aqui no Corinthians ninguém é titular por causa de nome, currículo. O Marcelo está melhor e vai jogar. O Valdson vai aprimorar a sua parte física e depois tentar recuperar um lugar no time. Vaga garantida ele não tem", resumiu Tite. O treinador ficou em uma situação muito difícil por causa de Valdson. Se o escalasse, poderia ser acusado de estar cedendo à pressão de um grupo de jogadores amigos do zagueiro, que não o queriam afastado depois de ter falhado nos três gols do Atlético Paranaense, domingo passado. "Eu sabia que a pressão seria muito forte dos dois lados. Mas eu tomei a decisão levando em conta a minha consciência, a responsabilidade de fazer o melhor para o Corinthians. Não estou sacrificando ninguém. Não estou jogando para cima do Valdson uma derrota que é nossa. Só que comigo entra em campo quem está melhor", avisou Tite. Pressão - Tite sabe que tem de vencer de qualquer maneira o clássico. Por isso, não pôde agradar a um dos líderes da equipe. Uma derrota seria um golpe forte demais para quem busca terminar o Brasileiro no mínimo entre os quatro primeiros. "Essa partida é muito importante para as nossas pretensões. A pressão será imensa para que ganhemos o jogo. Eu comecei bem no Corinthians chegando no meio do primeiro turno, em uma quinta-feira. Jogamos e empatamos com o São Paulo no domingo. Agora conheço melhor o meu time e podemos aspirar a essa sonhada vitória. É decisão, não dá para esconder. Para nós será uma decisão", lembrou Tite. Quanto ao fim do prazo de inscrições e a falta de reforços, Tite não esconde: vai atrapalhar. "Seria ótimo ter mais dois jogadores. Só que o clube vive dificuldades financeiras. Eu havia feito boas indicações: o mexicano Palencia, do Cruz Azul; o Juninho, que jogou no Palmeiras e está jogando no Japão; e o Gil Baiano, do Náutico. Mas não deu", lamentou o treinador.