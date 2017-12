Váldson perdeu a vaga no Besiktas O zagueiro Váldson, do Botafogo, não deve mais se transferir para o futebol turco. Há cerca de um mês, o jogador acertou a negociação de seu passe, mas permaneceu no Brasil para a disputa da fase final do Campeonato Estadual. Durante este período, o Besiktas contratou para a posição o também brasileiro Antônio Carlos, ex-Roma. Irritado, o empresário de Váldson, Eduardo Uram, explicou que a demora na apresentação do jogador ao Besiktas atrapalhou a negociação. "Agora, só nos resta esperar que eles queiram contratar outro zagueiro. Mas ainda vamos tentar resolver esse impasse."