Váldson pode desfalcar Botafogo na 4ª Alheio aos problemas extra-campo, o técnico Sebastião Lazaroni pediu aos jogadores que contenham a euforia, apesar da vitória no clássico contra o Flamengo por 1 a 0. De acordo com o treinador, o Santos é uma equipe veloz e, por isso, é preciso ter atenção à marcação. A principal preocupação de Lazaroni é com a defesa, pois Váldson sofreu uma torção no joelho esquerdo e não sabe se terá condições de atuar. A contusão é a mesma que o afastou do Botafogo por quatro meses.