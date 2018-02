Váldson pode ser a surpresa do Fla Os últimos jogos do Flamengo no Campeonato Carioca mostraram o quão frágil é a zaga do time. Os titulares Fernando e André Bahia não demonstraram a mesma segurança do início da competição e falharam muito nas derrotas para América e Olaria e no empate com o Vasco. Mas há esperança para solucionar esse problema em breve. O zagueiro Váldson, ausente dos gramados há sete meses por causa de uma contusão nos ligamentos do joelho direito, deve retornar no primeiro jogo da semifinal. E o retrospecto fala em favor do jogador. Em seis partidas que disputou com a camisa rubro-negra - cinco pela Copa dos Campeões e uma pelo Campeonato Brasileiro de 2002 - a equipe só foi derrotada uma vez, vencendo todas as outras.