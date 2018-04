Valdson quer enfrentar sua paixão Um jogador no Corinthians parece não viver sem confusão. Depois de se recuperar das críticas pela desastrosa atuação contra o Atlético-PR, Valdson se recuperou contra o Goiás. Mas cansado dos elogios, fez questão de afirmar que irá enfrentar o seu time do coração, o Flamengo, na quarta-feira. "Eu sou sergipano e nortista ama o Flamengo. Sou torcedor de carteirinha. Quando era criança tinha como maior alegria torcer. Ganhei até um apelido. Onde eu ia as pessoas apontavam e falavam: "Lá vai o ?torcedor do Flamengo?. Era assim que me chamavam. Joguei com muito orgulho na Gávea", diz empolgado. Perguntado se não tinha medo de assumir o amor ao Flamengo na véspera do jogo contra o Corinthians, Valdson garante. "Vou defender o pão da minha família. Torcida é o que menos conta. Vou jogar pelo clube que me paga." Tudo o que Valdson conseguiu foi trazer de novo a atenção sobre ele. Ele passou a ter a obrigação de jogar bem. Se comprometer o time novamente, pode se preparar para a perseguição da torcida. A dúvida - Manter a palavra ou admitir o péssimo futebol de Alberto e fazer Jô voltar ao time como titular. Esse é o dilema de Tite para o importante jogo de amanhã contra o Flamengo, no Maracanã. O treinador havia prometido ao atacante que lhe daria uma seqüência de partidas no time. Só que nem mesmo o jogador acha que merece atuar amanhã. "O Tite prometeu, mas se um jogador vai mal demais, não dá para cumprir a palavra. Se eu fosse me dar nota, daria uma bem baixa por tudo que não fiz contra o Goiás. Não dei um chute ao gol. Atacante que não consegue chutar a gol, não dá", resume, sincero. Alberto não quis colocar a culpa em ninguém pelo seu fraco rendimento. "Eu tinha de me virar. Com o Corinthians precisando de gols como está, eu tinha de ter feito mais", confessa, desanimado. O Corinthians terá de volta Fabinho no Rio de Janeiro. É possível que Tite mantenha Rosinei na equipe, já que Wendel foi expulso. Já o presidente Alberto Dualib promete apresentar o contrato da parceria com o fundo de investimento MSI ainda nesta semana.