Váldson se diz pronto para voltar A véspera da partida com o Goiás está servindo como teste para a habilidade de Tite em administrar as tensões internas do Corinthians - o jogo é domingo, no Pacaembu. Váldson, Alberto, Fininho brigam por vaga, mas quem decide, e tem moral suficiente para colocar ou barrar qualquer atleta, é o treinador gaúcho. Nesta quinta o zagueiro Váldson, ex-titular rebaixado a reserva na última rodada, declarou já estar pronto a voltar ao time. E, em suas palavras, disse nem ligar para as críticas: "Para mim, não tem diferença jogar em casa, no Pacaembu ou em Goiás. O que quero é jogar. A torcida não me importa", afirmou o jogador. Nos treinos, no entanto, Marcelo Oliveira segue como o escolhido. No ataque tem Alberto, habilidoso, bom finalizador, mas há também um ?senhor? para o futebol, de 31 anos, Marcelo Ramos, que, com o currículo em mãos, busca nova chance. Os dois são reservas do mais carismático entre eles, Jô, formado nas categorias de base corintianas. "Quem estiver no melhor momento, terá sua chance", diz Tite. "Eu sei que minha hora está para chegar", falou Alberto. Na ala-esquerda, Renato, na enfermaria por duas semanas, daria lugar a Zé Carlos, mas este também se machucou (dores lombares) e é dúvida. Como quem não quer nada, o garoto Fininho, outro prata da casa, pode ficar com a posição. As definições sobre a escalação só devem acontecer no sábado.