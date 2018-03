Váldson troca Fla pelo futebol mexicano O zagueiro Váldson está deixando o Flamengo definitivamente. Após ser reintegrado ao elenco pelo técnico Oswaldo de Oliveira, o jogador acertou sua transferência para o Gallo Blanco, do México. As negociações começaram na época em que o atleta havia sido afastado pelo ex-treinador do Rubro-Negro Nelsinho Baptista e a diretoria da equipe carioca não impôs empecilhos para liberar o zagueiro. ?Os mexicanos aumentaram o valor da proposta e o Flamengo não tem condiçoes de pagar os salários que vou receber no México", afirmou Váldson, que assinará contrato de um ano com o Gallo Blanco. O jogador vai atuar ao lado de outros brasileiros: os atacantes Allan Dellon e Leandro Machado e o lateral Leandro Eugênio. Váldson também conversou com Oswaldo, agradecendo ao técnico pela oportunidade de voltar ao time. ?São coisas do futebol. Espero que ele seja muito feliz e alcance os seus objetivos", disse o treinador. Aos 28 anos, esta será a primeira vez que o atleta vai atuar no exterior. Nesta segunda-feira, a delegação do Flamengo viajou para Águas de Lindóia (SP), onde vai treinar durante a semana no centro de treinamento do ex-jogador Oscar. O objetivo é o de preparar a equipe para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Além disso, Oswaldo quer ter um maior contato com os atletas. O recém-contratado lateral-esquerdo Júlio César, de 21 anos, se apresentou e seguiu com o grupo para a cidade paulista.