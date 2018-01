Váldson vai jogar no futebol turco O zagueiro Váldson, do Botafogo, disse nesta quinta-feira que sua transferência para o futebol turco está praticamente acertada, faltando apenas a decisão final do presidente do Benzitas (Turquia). "Só falta o aval deles. Com o Botafogo está tudo certo", afirmou o jogador. A ida de Váldson para a Turquia, porém, só deve ocorrer após a Copa do Mundo. O jogador pretende encerrar seu ciclo no Botafogo com o título do Campeonato Estadual. Ele se prepara para atuar na partida de domingo, contra o Volta Redonda. Para este jogo, o técnico Abel Braga volta a comandar a equipe alvinegra e deve escalar o time principal. O Botafogo só tem uma vitória no segundo turno do Estadual e precisa da vitória para melhorar sua posição na tabela.