Váldson volta a treinar no Botafogo O zagueiro Váldson realizou nesta quarta-feira o primeiro treino no Botafogo depois de ter sido reintegrado à equipe. O jogador foi perdoado pelo presidente do clube, depois de ter sido agredido verbalmente por ele. "Estou muito feliz por retornar e, agora, é trabalhar com muita disposição", afirmou o atleta. Váldson também festejou a possibilidade de trabalhar com o técnico Paulo Autuori. "Sempre escutei bons comentários sobre o trabalho dele aqui e estou ansioso para conhecê-lo."