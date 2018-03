Valdyr Espinosa deixa o Fluminense Valdyr Espinosa não é mais o técnico do Fluminense. No meio da tarde desta segunda-feira, ele convocou uma entrevista coletiva em uma churrascaria na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, para anunciar sua decisão. Segundo Espinosa, a tentativa dos dirigentes tricolores em interferir no seu trabalho foi o principal motivo que o levou a entregar o cargo. ?Esta atitude da diretoria gerou uma quebra de confiança no meu trabalho?, afirmou. Espinosa disse que sua saída é resultado de uma série de problemas. Primeiro, disse ter ficado aborrecido no episódio em que foi contestado pelas escalações de Romário, Edmundo e Roger nas semifinais da Taça Guanabara, supostamente, sem as condições físicas ideais. Em seguida, se sentiu desautorizado pelas contratações do goleiro Danrlei e do zagueiro Odvan. Por fim, entendeu que os dirigentes o abandonaram, de olho na contratação de Vanderley Luxemburgo, que no sábado foi demitido no Cruzeiro. Luxemburgo, alias, é o nome mais forte para ocupar o cargo. Ricardo Gomes é outro candidato.