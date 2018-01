Vale até baile para arrumar dinheiro Esqueça a realidade de salários milionários, CTs luxuosos e contratações de impacto. A Série B (ou a quarta divisão) paulista é completamente diferente. São clubes decadentes, que brigam para não desaparecer, ou times estreantes que sonham em chegar às principais divisões do futebol do Estado. A média dos salários dos jogadores não passa dos R$ 600 mensais. Nos campos esburacados, jovens atletas (pelo regulamento, até 23 anos de idade) sonham com o estrelato. Sem dinheiro, a solução dos clubes é apelar para a ajuda de empresários, que fornecem jogadores a custo zero, ou parcerias com outros clubes (o América, de Rio Preto, emprestou jogadores que não são utilizados pelo seu time principal ao Tanabi), ou revelar jovens talentos, como faz o Campinas, do ex-jogador Careca. Há saídas mais criativas, como o Capivariano, que promoveu dois eventos beneficentes para angariar fundos. O próximo será um jantar-dançante no dia 15. O Assisense lançou o cartão torcedor, que custa R$ 10 e dá direito a entrar em todos os jogos do time em casa. É uma divisão onde há forte identidade com a cidade. No Tanabi, o prefeito José Francisco de Mattos Neto é o presidente do conselho do clube. O Força e o São Bernardo têm ?padrinhos? como Paulinho, da Força Sindical e o deputado federal Edinho Montemor (PL), respectivamente.