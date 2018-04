Vale do Anhangabaú é o favorito para receber a Fan Fest paulista em 2014

SÃO PAULO - A Fifa visitou na última semana os locais indicados por São Paulo para receber a Fan Fest, espaço oficial da entidade que congrega os torcedores e exibe todas as partidas da Copa do Mundo.

Estão no páreo o Vale do Anhangabaú, o Sambódromo e o Parque do Ibirapuera, com mais chances de o primeiro ser o escolhido, justamente porque a Fifa procura lugares que possam oferecer facilidades de acesso e transporte ao público. Por se situar na região central e contar com uma rede de metrô próxima, o Anhangabaú tem tudo para ser escolhido.

“O lugar deve ser um ícone da cidade, ter facilidade de acesso via transporte público e comportar no mínimo 20 mil torcedores, com capacidade de expansão para 80 mil”, explica Raquel Verdenacci, coordenadora da secretaria executiva do Comitê Paulista.

Os membros da Fifa percorreram os três espaços indicados por São Paulo e agora pretendem fazer uma avaliação de cada local, mas ficará a cargo da cidade tomar a decisão sobre o lugar da Fan Fest.

“A visita foi muito produtiva. A reunião de alinhamento começou no Palácio das Convenções do Anhembi e depois a comitiva caminhou até o Sambódromo. De lá, fomos até o Vale do Anhangabaú, já considerando a pausa para almoço no novo restaurante do Teatro Municipal. Em seguida, foi visitado o Parque do Ibirapuera”, revela Raquel.

O Comitê Paulista trabalha, inclusive, com outras duas possibilidades caso a Fifa considere as indicações insatisfatórias: o Parque Villa-Lobos e a Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu.

Paralelamente, o comitê está disposto a montar estruturas mais simples, mas que consigam agregar os torcedores em todas as regiões da cidade, principalmente nos dias de jogos no novo estádio do Corinthians, em Itaquera, e em partidas da Seleção Brasileira.

“São Paulo estuda a realização de outros eventos de exibição pública, garantindo mais possibilidade de entretenimento à população que não tiver ingresso para ir ao estádio e também ajudando a evitar deslocamentos cruzados pela cidade horas antes dos jogos mais importantes”, admite Raquel.

Transmissão

Ela lembra que a grande diferença é que a Fifa Fan Fest transmite todos os jogos da Copa do Mundo – exceto os que acontecerem simultaneamente.

“Durante o evento, o local é cercado para controle de acesso gratuito dos torcedores. Há uma estrutura de palco montada, com telão de LED, sonorização e iluminação. Ainda tem área de alimentação e venda de produtos oficiais e artesanato. A programação de entretenimento será de responsabilidade da Rede Globo, parceria da Fifa no evento”, conclui.