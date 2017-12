Vale tudo para proteger Tevez no STJD Vale tudo para o Corinthians tentar não perder a sua maior estrela por seis partidas. A estratégia do departamento jurídico do clube está definida para o importante julgamento de Tevez, nesta sexta-feira, no STJD, no Rio de Janeiro. O clube vai alegar desde inveja dos jogadores que ganham menos, preconceitos contra argentinos até os palavrões do árbitro Anselmo da Costa, que o expulsou da partida contra o São Caetano alegando que Tevez havia xingado sua mãe. Tudo para evitar que o atacante de US$ 22 milhões pegue a pena máxima e fique seis partidas longe do time. "O Tevez é o jogador mais perseguido do futebol brasileiro. Toma mais pontapés do que todos os demais. Como ele é uma estrela e ganha bem, desperta inveja. A raiva fica até maior por ser argentino, rival de brasileiro. E vou provar que o árbitro o xingou antes. O Tevez é inocente e não pode ser punido", diz o advogado João Zanforlin. O grande trunfo do Corinthians é uma fita que o departamento jurídico conseguiu que mostraria o árbitro Anselmo da Costa xingando Tevez logo depois de o atleta reclamar da não marcação de uma falta. "Foi isso que fez o nosso jogador retrucar, xingar de volta. Ele é humano. Não ficaria calado depois de tomar vários pontapés e ainda ser xingado. Como a Agência Estado publicou, o Anselmo foi afastado depois dessa partida. Está claro que o próprio comitê de arbitragem admite que ele foi muito mal no jogo Corinthians e São Caetano. Diante de tudo isso, temos de ficar otimista", afirma Zanforlin. Mas não é o caso de Tevez. O argentino está muito preocupado com o julgamento desta sexta. Ele se ofereceu insistentemente para ir ao Rio. Só que Zanforlin não quis. A tese oficial do advogado é que "o tribunal não ficaria sensibilizado". Mas o que se teme é a sinceridade do atacante. No Parque São Jorge, a sua postura de haver confirmado ter xingado a mãe do árbitro para a imprensa foi considerada suicida. Neste momento delicado, Tevez tem recebido o apoio de Márcio. O treinador conversou muito com o jogador. E até o tranqüilizou em caso de uma suspensão. O argentino está sentindo que prejudicou o clube, líder do Brasileiro, com sua reação impensada. Os dirigentes não comentam nem sob tortura, mas há a expectativa de que Tevez seja condenado. Não na pena máxima, mas a metade. Ou seja: a expectativa é de três jogos afastado. A inocência como sonha Zanforlin é quase impossível porque o argentino é reincidente. Antes de ter sido expulso contra o São Caetano, ele recebeu o cartão vermelho diante do Atlético-MG. O que ameniza a situação foi que o motivo da expulsão em Belo Horizonte foi outro: acertou o adversário em disputa de bola e recebeu o segundo cartão amarelo. Kia Joorabchian consultou o presidente Alberto Dualib sobre a necessidade ou não de colocar mais advogados para trabalhar com Zanforlin para tentar salvar Tevez. Foi desaconselhado. Dualib confia em Zanforlin há anos. Até para mostrar que não tem qualquer privilégio no grupo, Tevez se colocou à disposição, mesmo se for suspenso, para ficar treinando. Não irá pedir para ir até a Argentina. A postura do jogador agradou demais Márcio porque vai utilizá-la para mostrar a dedicação da estrela do time aos outros atletas. Mas a verdade é que o técnico está cruzando os dedos para o jogador for inocentado.