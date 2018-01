Vale tudo para ver o Corinthians Encarar 12 horas de viagem em um percurso de mais de 900 quilômetros, ficar longe do filho pequeno, tomar chuva, ficar debaixo de sol... Vale tudo para ver o Corinthians ser tetracampeão brasileiro. Pelo menos na opinião do casal Edson e Fernanda Viana, que hoje garantiu lugar na caravana da Gaviões da Fiel que parte para Goiânia na noite de sábado. Acompanhado do filho Thiago, de 4 anos, o casal esteve hoje na sede da Gaviões para reservar o lugar em um dos ônibus que vão partir para Goiás. E não teve nenhum problema. ?Tinha uma fila com uns dois na minha frente, comprei sossegado?, afirma Edson. A única tristeza de Fernanda é não poder levar o garoto junto na viagem. ?Ele ainda é muito pequeno?, lamenta a mãe, que promete um presente para o filho. ? Vamos trazer a faixa de campeão?, garante. Esta não será a primeira vez que Fernanda assistirá a um jogo do Corinthians. E nem uma final. ?Já vi contra o Atlético-MG?, diz, lembrando da decisão do Brasileiro de 1999, quando o time paulista sagrou-se tricampeão. Mas Fernanda estará debutando em estádios fora de São Paulo. ?Não estou com medo, apenas ansiosa?, confirma. ?Não vejo a hora de estar lá, vibrando com o time?. Ao contrário da esposa, Edson já é um ?velho guerreiro? em viagens para ver o time do coração. Corintiano fanático ? como Fernanda o define ? o consultor de planos de saúde de 37 anos também desfila pela Gaviões no carnaval paulista. A expectativa em ver o time campeão mais uma vez é tamanha que Edson acredita que só haverá festa em Goiânia. ?Vamos trazer o tetra?, diz, convicto. Mas sobre o jogo, além da certeza do título, o torcedor garante: não vai ser fácil. ?Se não tiver sofrimento não tem graça?, brinca. CARAVANA - Dos 6.400 ingressos destinados à torcida corintiana em São Paulo, a Gaviões da Fiel ficou com mais da metade. E quem quiser acompanhar o time, melhor correr. ?Estamos reservando o lugar na caravana e os ingressos para quem quiser ir separado (de carro ou avião)?, diz Wildiner Rocha, vice-presidente da Gaviões. ?Estamos tendo muita procura. Mas nesta quinta ainda temos para vender. Segundo Wildiner, cerca de 70 ônibus sairão da sede da Gaviões no sábado. Para quem quiser assegurar um lugar na viagem, o preço é de R$ 40 para associados da torcida, mais os R$ 15 do ingresso, que serão entregues na hora. Para quem quiser ir separado da Gaviões, é só reservar o ingresso, que serão vendidos nesta quinta e sexta. ?Quem não tiver ingresso não viaja com a gente?, diz Wildiner, já preocupado com aqueles torcedores que deixam para decidir acompanhar o time na última hora.