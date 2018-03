Valed Perry é suspenso pelo STJD O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu por 120 dias o assessor-jurídico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Valed Perry. Ele teria emitido parecer favorável ao CSA, de Alagoas, que pleiteava os pontos de um jogo com o Vasco, pela Copa do Brasil de 2002. Na oportunidade, o presidente interino da CBF era o alagoano José Sebastião Bastos. O CSA alegava que o Vasco atuara com o zagueiro João Carlos em condição irregular. Em primeira instância, o tribunal esportivo absolvera o Vasco. Quando o STJD preparava-se para o julgamento final, Valed Perry emitiu o documento, sugerindo a perda de cinco pontos do Vasco. De acordo com os auditores do STJD, Valed Perry infringiu o Artigo 286 do Código Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF): "Praticar ato de ofício para favorecer ou prejudicar pessoas, associações ou entidades, com abuso de poder ou excesso de autoridade." A pena mínima do Artigo prevê suspensão de 120 dias. "Por estar vinculado à CBF, ele cometeu erro grave, ao elaborar o parecer, tentando influenciar o julgamento", disse o presidente do STJD, Luiz Zveiter. Para os auditores do tribunal, ficou caracterizada a intenção de Valed Perry de favorecer o CSA. Eles chegaram a levantar suspeitas de que o fato estivesse associado à presença de José Sebastião Bastos na CBF. O vice-presidente jurídico da CBF, Carlos Eugenio Lopes, também indiciado, foi punido apenas com advertência, por ter aprovado o parecer.