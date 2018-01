Valencia a uma vitória do título O Valencia pode encerrar neste domingo 31 anos de espera por mais um título espanhol. Para tanto, basta que vença, na visita que faz ao Málaga, na 37ª e penúltima rodada da temporada de 2001-2002. Com 69 pontos, tem quatro de vantagem sobre o vice-líder Real Madrid e não poderia mais ser alcançado. Até o empate pode servir - ou eventualmente derrota, desde que o segundo colocado também perca, ao receber o Mallorca. O Valencia ganhou destaque nos últimos anos, principalmente sob o comando do argentino Héctor Cúper, agora na Inter de Milão. Em duas ocasiões, campanhas muito boas no torneio doméstico o levaram à Copa dos Campeões. Novamente, empolgou e chegou às finais, embora tenha perdido - em 2000 para o Real Madrid e em 2001 para o Bayern de Munique. O último dos quatro títulos nacionais foi em 1971 (os anteriores vieram em 42, 44 e 47). "É hora de mostrar que somos um time vencedor", afirmou o argentino Kily Gonzalez. "Vamos provar que não falhamos nos momentos decisivos." Junto com Albelda, Angulo, Ayala e Carboni, ajudou a transformar o Valencia em um time respeitável. A penúltima rodada é importante para definir outros dois representantes na Copa dos Campeões, já que a Espanha tem direito a quatro vagas. O La Coruña, em terceiro com 62 pontos, faz duelo decisivo no campo do Bétis (60 e também na briga). O Barcelona (60) tem clássico da Catalunha com o Espanyol (47). Outros jogos: Las Palmas x Tenerife, A. Bilbao x Osasuna, Villarreal x Zaragoza, Alavés x Rayo, Valladolid x Real Sociedad e Celta x Sevilla.