Valencia abre rodada com vitória O Valencia mantém a briga pelo segundo lugar na Espanha. Ao abrir a 29ª rodada, neste sábado, o time dirigido pelo argentino Hector Cuper goleou o Rayo Vallecano por 4 a 1, no campo do adversário, e foi para 52 pontos, dois a menos do que o Deportivo La Coruña. O líder é o Real Madrid, com 59. O Valencia esperou até os 44 minutos do primeiro tempo para abrir o marcador, com o argentino Ayala. Kily Gonzalez, também argentino, aumentou a diferença aos 4 minutos da fase final e Vicente fez 3 a 0 aos 28. Luis Cembranos diminuiu aos 32, mas Juan Sanchez completou aos 39. O Rayo Vallecano tem 37 pontos e está em 11º lugar. A rodada prossegue neste domingo com Alavés x Valladolid, Real Sociedad x Oviedo, Espanyol x Málaga, Celta x Athletic Bilbao, Osasuna x Santander, Numancia x Mallorca, Villarreal x Barcelona, Las Palmas x Real Madrid e Zaragoza x La Coruña. A classificação: 1) Real Madrid, 59 pontos; 2) Deportivo La Coruña, 54; 3) Valencia, 52; 4) Barcelona, 49; 5) Mallorca, 46; 6) Villarreal, 42; 7) Celta, 41; 8) Alavés, 40; 9) Espanyol, 39; 10) Málaga, 38; 11) Rayo Vallecano, 37; 12) Athletic Bilbao, 36; 13) Las Palmas, 35; 14) Zaragoza, Valladolid e Oviedo, 32; 17) Osasuna e Numancia, 27; 19) Santander e Real Sociedad, 26.