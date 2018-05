Valencia aprova desempenho no Atlético-PR em 2009 O volante Valencia fez uma avaliação positiva do seu desempenho no Atlético Paranaense em 2009. No clube desde 2007, o colombiano sofreu com uma lesão no ombro que o afastou do futebol por dois meses, mas terminou a temporada como titular absoluto do meio-de-campo.