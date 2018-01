Valencia assume a liderança na Espanha O Valencia assumiu a liderança do Campeonato Espanhol, neste sábado, ao vencer o Albacete, no campo do adversário, com um gol de Jorge Lopez, cobrando pênalti, aos nove minutos do primeiro tempo. A equipe de Valência chegou aos 43 pontos, superando em um ponto o Real Madrid, que neste sábado perdeu por 1 a 0 para a Real Sociedad, em San Sebastian. O gol foi marcado pelo russo Karpin, aos 19 minutos da etapa final. No outro jogo na abertura da 19ª rodada, última do primeiro turno, o Celta foi a Palma de Maiorca e venceu a equipe local por 4 a 2.