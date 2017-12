Valencia assume primeiro lugar na Espanha O Valencia assumiu a liderança do Campeonato Espanhol, neste sábado, ao derrotar, em casa, o Sevilla, por 1 a 0, gol de Mista aos 15 minutos do segundo tempo. Com este resultado, a equipe soma 37 pontos, um a mais que o Real Madrid, que joga neste domingo contra o Mallorca. Outros resultados deste sábado: Real Sociedad 1 x 3 Valladolid e Atlético de Madrid 2 x 2 Racing. Jogos previstos para este domingo: Deportivo La Coruña x Espanyol, Albacete x Athletic Bilbao, Betis x Villarreal, Osasuna x Zaragoza, Murcia x Málaga, Mallorca x Real Madrid e Barcelona x Celta.