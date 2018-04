Valencia banirá torcedor que atirou garrafa em Messi

Depois de ajudar o Barcelona a vencer o Valencia por 1 a 0, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol, Lionel Messi acabou sendo atingido por uma garrafada na cabeça durante a comemoração do gol marcado por Sergio Busquets, aos 47 minutos do segundo tempo. E, nesta segunda-feira, o clube valenciano divulgou um comunicado oficial para repudiar a atitude do torcedor que lançou o objeto, assim como prometeu localizá-lo e bani-lo para sempre de partidas disputadas no Estádio Mestalla.

Após ser atingido, Messi continuou de pé e apenas levou a mão à cabeça. Ironicamente, o astro argentino chegou a levar um cartão amarelo do árbitro Fernández Borbalán pelo fato de ter demorado para voltar ao centro do campo após a comemoração do gol. E o Valencia, já temendo possíveis punições contra o clube, prometeu agir e tentou minimizar a importância do episódio ao lembrar que o atacante do Barça não se machucou com a garrafada.

"O Valencia lamenta o lançamento de uma pequena garrafa de água sem tampa que atingiu, sem consequências, o jogador do Barcelona Lionel Messi. O clube tentará localizar e expulsar por toda a vida do Mestalla o autor do lançamento. O Valencia tem tolerância zero com este tipo de ações e cumpre escrupulosamente com todas as medidas de seguranças previstas na legislação", afirmou o clube, por meio do comunicado oficial.

Essa garrafa, porém, não foi o único objeto lançado ao gramado por torcedores do Valencia na hora da comemoração do gol de Busquets. Uma outra garrafa, mas com água dentro, foi atirada no campo e Neymar, com presença de espírito, bebeu o líquido em uma reação irônica contra a atitude da torcida local.

No fim, a vitória conquistada no final do jogo garantiu ao Barça chegar aos 31 pontos na vice-liderança do Campeonato Espanhol. O time catalão está apenas dois atrás do líder Real Madrid, que no último sábado bateu o Málaga por 2 a 1, também fora de casa. Já o Valencia é o quinto colocado, com 24 pontos.