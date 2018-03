Valencia bate Athletic Bilbao e se distancia da zona de rebaixamento no Espanhol

O torcedor do Valencia respirou aliviado neste domingo com o reencontro da equipe com as vitórias. Em casa, o time do brasileiro Diego Alves teve uma de suas melhores atuações na temporada e venceu sem maiores dificuldades o Athletic Bilbao por 2 a 0, pela 23.ª rodada do Campeonato Espanhol.

O resultado levou o Valencia a apenas 23 pontos, em 15.º, mas já são sete de vantagem para o Sporting Gijón, que abre a zona de rebaixamento. Por outro lado, o Athletic Bilbao se distanciou da briga por uma vaga em torneios europeus e parou nos 35 pontos, na oitava posição.

Em meio à crise que tomou conta do Valencia nesta temporada, a pressão foi diminuída com o triunfo. Após três partidas seguidas sem vencer, a equipe foi para cima e abriu o placar logo aos 12 minutos. Orellana aproveitou roubo e bola no campo de ataque e acionou Nani, que bateu para a rede.

A defesa do Athletic Bilbao voltou a bobear nos acréscimos, e aí foi a vez de Simone Zaza aproveitar. Ele recebeu de El Haddadi e tocou na saída do goleiro. Na etapa final, os donos da casa seguiram melhor e viram Diego Alves salvar nas poucas oportunidades criadas pelo adversário.

Na quarta-feira, o Valencia enfrenta o Real Madrid, em casa, em jogo atrasado do Campeonato Espanhol. Já na quinta, o Athletic Bilbao encara o APOEL Nicósia fora de casa para definir o classificado às oitavas de final da Liga Europa, após vencer por 3 a 2 na Espanha.