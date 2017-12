Valencia bate Bilbao e encosta no Real O Valencia derrotou neste domingo o Athletic de Bilbao por 2 a 1 num jogo emocionante e subiu para a segunda posição com 31 pontos, dois a menos que o Real Madrid. O meia Vicente fez os gols do time da casa e Ezquerro marcou para a equipe basca. Nos minutos finais houve emoção de sobra, com bola no trave e um pênalti perdido por cada time. Aos 43 minutos, Rufete cobrou e Aranzubia evitou o terceiro gol. Dois minutos depois, o árbitro deu pênalti para o Athletic. Urzaiz bateu e Cañizares defendeu, garantindo a vitória. O Mallorca continua sua impressionante recuperação. Neste domingo, conseguiu sua quinta vitória seguida - 1 a 0 sobre o Valladolid, gol do uruguaio Correa - e subiu para o sexto lugar com 23 pontos. A derrota de sábado por 2 a 1 diante do Real Madrid levou o presidente Joan Laporta a admitir que pode buscar reforços para o Barcelona em janeiro, quando o mercado de contratações será reaberto na Europa. "Podemos melhorar nossa situação. Se o treinador achar que faltam jogadores, vamos fazer o necessário", disse o presidente. O ataque é o setor mais carente do time. A declaração de Laporta visa a acalmar os ânimos dos torcedores, principalmente após a derrota para o maior rival, que não vencia um jogo válido pelo Campeonato Espanhol no estádio Camp Nou havia 20 anos. Depois de 15 rodadas disputadas, o Barcelona encontra-se a 13 pontos do líder Real Madrid, na 11ª colocação. Muito pouco para um time que sonhava com uma campanha melhor após a contratação de Ronaldinho Gaúcho. O brasileiro tem sido a maior referência da equipe na temporada. Contundido na coxa esquerda, ele ficou fora dos últimos quatro jogos. Desde então, a equipe foi derrotada três vezes e empatou um jogo - sofreu nove gols e marcou apenas dois. Pior para o holandês Patrick Kluivert, que tem sofrido críticas pesadas da torcida catalã por sua "ineficácia". O técnico Frank Rijkaard também começa a ter seu trabalho questionado.