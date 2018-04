Valencia bate o Leganés fora de casa e segue na luta pelo vice do Espanhol

O Valencia precisou suar, mas arrancou uma magra vitória sobre o Leganés neste domingo. O brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo Moreno foi o responsável pelo único gol do triunfo por 1 a 0, fora de casa, que manteve a equipe na luta pelo vice-campeonato no Espanhol.

+ Confira a tabela do Campeonato Espanhol

+ Em casa, Espanyol só empata com o Alavés

+ Mais notícias do Campeonato Espanhol

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com os três pontos conquistados neste domingo, o Valencia foi a 62, na quarta colocação, a um do Real Madrid, terceiro, e dois do Atlético de Madrid, segundo colocado e que ainda atua neste domingo, contra o Deportivo La Coruña. O Leganés, por sua vez, parou nos 36 pontos e é o 14.º.

Apesar da diferença das equipes na tabela, o Leganés endureceu a partida para o Valencia, que só respirou aos 16 minutos do segundo tempo, quando roubou a bola na saída do adversário e Rodrigo ficou com ela. O atacante girou e bateu de fora da área, no canto esquerdo do goleiro, selando o triunfo.

O Valencia agora volta a campo no domingo que vem, quando recebe o Espanyol, pela 31.ª rodada do Campeonato Espanhol. No dia anterior, o Leganés terá a difícil tarefa de encarar o líder Barcelona no Camp Nou.