Valencia bate Xerez por 3 x 1 e se aproxima do topo no Espanhol

O meio-campista Ever Banega deu o passe para Juan Mata marcar o primeiro gol aos 11 minutos do primeiro tempo, mas o Xerez reagiu rápido e chegou ao empate com um gol marcado por Carlos Calvo aos 25 da primeira etapa, em um contra-ataque mortal.

Logo depois, o meio-campista David Silva voltou a colocar o Valencia na frente aos 33 do primeiro tempo, ao receber bom passe de David Villa. O zagueiro central Carlos Marchena selou o placar em 3 x 1 aos 24 do segundo tempo, em boa jogada individual.

O Valencia, assim, consolidou-se na terceira posição do campeonato com 35 pontos em 17 jogos, três a menos que o Real Madrid.

A liderança segue sendo do Barcelona, que tem 40 pontos.

Em outra partida, o meio-campista Juan Rodríguez manteve o Deportivo La Coruña na briga por um lugar na zona de classificação para a Liga dos Campeões ao marcar o gol que deu ao seu time a vitória por 1 x 0 em casa sobre o Osasuna.

Agora, o La Coruña está na quarta posição com 31 pontos, um à frente de Mallorca e Sevilla, que somam 30.

O Sevilla tropeçou nesta rodada ao perder em casa por 2 x 1 para o Racing Santander, sua terceira derrota consecutiva.

O Espanyol, que é dirigido pelo argentino Mauricio Pochettino, teve melhor sorte e bateu o vice-lanterna Real Zaragoza por 2 x 1 em casa.

O restante da décima segunda rodada do Campeonato Espanhol teve a vitória em casa do Sporting Gijón por 1 x 0 sobre o Getafe, enquanto Málaga e Athletic Bilbao ficaram no empate por 1 x 1.

(Reportagem de Mark Elkington)