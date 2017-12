Valencia cai para o Villarreal em casa e perde chance e assumir a vice-liderança

O Valencia foi surpreendido neste sábado e perdeu a oportunidade de assumir a vice-liderança do Campeonato Espanhol. Mesmo atuando em casa, a equipe não resistiu ao Villarreal, caiu por 1 a 0, pela 17.ª rodada, e seguiu em momento oscilante na temporada.

Depois de um ótimo início de competição, o Valencia caiu de produção. Venceu apenas uma partida nas últimas cinco rodadas, sendo que perdeu outras três. Com isso, se distanciou do líder Barcelona e aparece agora somente na terceira colocação, com 34 pontos, 11 atrás dos catalães.

No dia 3 de janeiro, o Valencia volta as atenções para a Copa do Rei, pela qual encara o Las Palmas fora de casa. Já o Villarreal duela com o Leganés, também fora de casa, no dia seguinte, pelo mesmo torneio. No Espanhol, a equipe subiu para 27 pontos, ainda em sexto, na zona de classificação para a Liga Europa.

O colombiano Carlos Bacca foi o responsável pelo único gol da partida neste sábado. Aos 23 minutos, ele recebeu enfiada precisa de Pablo Fornals em contra-ataque e finalizou na saída do goleiro. A vitória do Villarreal ficou ainda mais próxima aos 14 da etapa final, quando o italiano Simone Zaza foi expulso e deixou o Valencia com um a menos.

Só que a oito minutos para o fim da partida, Trigueros também foi expulso e deixou as equipes em igualdade. O Valencia, então, foi para cima e teve uma última grande chance aos 49. O goleiro brasileiro Neto foi para a área em escanteio. A bola sobrou com ele quase na marca do pênalti, mas aí faltou qualidade com os pés e o chute saiu torto, por cima do gol.