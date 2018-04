Valencia começa bem e derrota Sevilla por 2 a 0 no Espanhol

O Valencia iniciou bem o Campeonato Espanhol neste domingo e derrotou o Sevilla, em casa, por 2 a 0. Os dois gols foram marcados no segundo tempo, por Juanma Mata e Pablo Hernández, quando a equipe mandante atuava com um jogador a mais.

No último minuto do primeiro tempo, o malinês Kanouté levou o segundo cartão amarelo e foi expulso, prejudicando bastante o Sevilla - o atacante foi punido por acertar cotoveladas no zagueiro Carlos Marchena e no lateral Bruno.

E com apenas o brasileiro Luis Fabiano para incomodar sua defesa, o Valencia partiu para cima e abriu o placar logo aos dois do segundo tempo. Juanma Mata aproveitou boa jogada do argentino Ever Banega e concluiu com tranquilidade. Mesmo na frente, a equipe mandante seguiu pressionando e ampliou ao 34: Banega fez outra boa jogada e tocou para Pablo Hernández, que completou o marcador.

Com o resultado, o Valencia assume provisoriamente a terceira colocação do Campeonato Espanhol, com três pontos e dois gols de saldo. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Valladolid fora de casa, enquanto o Sevilla tenta conquistar seus primeiros pontos contra o Zaragoza, em Sevilha.