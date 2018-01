Valencia conta com a força de sua torcida contra o Chelsea O Valencia recebe o Chelsea no Estádio Mestalla confiando na força de sua torcida como força motriz para chegar às semifinais da Liga dos Campeões em uma partida em que sua condição de local se soma ao resultado favorável que conseguiu em Londres, em empate de 1 a 1. Antes mesmo do jogo de ida, tanto o técnico Quique Sánchez Flores, quanto os jogadores da equipe espanhola já haviam manifestado sua satisfação em poder decidir a classificação, nesta terça-feira, em casa. Aliás, foi com um empate fora de casa em um jogo de ida que o time passou para as quartas, quando conseguiu um 2 a 2 contra Inter em Milão e garantiu a vaga em casa em um 0 a 0. Além disso, o Valência pode contar com a volta do atacante Fernando Morientes, afastado dos gramados nas últimas semanas devido uma contusão que sofreu no jogo entra a seleção espanhola, mas sua presença em campo dependerá de uma avaliação médica antes da partida. Porém, o time não conta com o zagueiro Marchena está suspenso, David Navarro cumpre o castigo imposto pela Uefa devido a briga na partida contra a Inter de Milão, e com os lesionados Vicente, Baraja, Edu, Regueiro e Gavilán. Já o técnico do Chelsea, o português José Mourinho, afirmou que sua equipe disputa a partida com a intenção de "jogar para marcar gols". Ele disse não saber qual será a postura de seu rival, mas falou que sua equipe lutará "até o ultimo segundo" para marcar. "Não sei como o Valencia vai jogar. Nós temos que marcar, está claro, pois se o Chelsea não marcar está fora. É mas fácil prever a postura do Chelsea que a do Valencia", explicou. "Vamos precisar de gols. Temos confiança e precisamos vencer. Espero que seja uma boa partida", afirmou o lateral-esquerdo Ashley Cole, que acrescentou: "Acho que vai ser um jogo de força física, como o de Stamford Bridge, e dura. Nós vamos jogar e atacar. Não importa que seja físico, o que temos de fazer é jogar para obter um bom resultado, pois temos uma boa equipe." Prováveis escalações: Valencia - Cañizares; Miguel, Ayala, Moretti e Del Horno; Albiol, Albelda, Joaquín e Silva; Angulo (Morientes) e Villa. Técnico: Quique Sanchez Flores. Chelsea - Cech; Diarra, Ricardo Carvalho, Terry e Brdige (Ashley Cole); Obi Mikel (Essien), Lampard, Ballack e Wright-Phillips (Kalou); Drogba e Shevchenko. Técnico: Jose Mourinho. Árbitro - Kyros Vassaras (GRE). Local - Estádio Mestalla. Horário - 15h45 (de Brasília).