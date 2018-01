Valencia contrata o holandês Kluivert Depois de tirar o meio-campista Edu do Arsenal, a diretoria do Valencia, da Espanha, anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante holandês Patrick Kluivert , que estava no Newcastle, da Inglaterra. O jogador, de 28 anos - que já passou pelo Ajax, Milan e Barcelona - deverá assinar contrato pelas próximas três temporadas.