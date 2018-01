Valencia defende liderança na Espanha O Valencia defende a liderança do Campeonato Espanhol contra o Celta, neste sábado, às 18h30 (horário de Brasília), pela 25ª rodada. O jogo terá transmissão da ESPN Internacional. Em um dos campeonatos mais equilibrados dos últimos anos, é a vez de o Valencia liderar com 42 pontos, após a vitória da última quarta-feira sobre o Alavés, por 2 a 1. A cada rodada, as equipes têm se alternado na ponta. "A Liga está muito equilibrada, com um líder diferente a cada rodada. Se mantivermos os pés no chão, a cada partida seremos mais candidatos ao título", analisa o meia argentino Kily González, do Valencia. Depois de cumprir suspensão, o zagueiro argentino Ayala está de volta ao time. No Celta, segundo colocado com 40 pontos, ao lado de La Coruña e Real Madrid, a preocupação é com o jogo violento do adversário. O meia russo Alexander Mostovoi, que volta de suspensão, declarou que os jogadores do Valencia abusam da violência nos jogos. Kily González rebateu: "Se Mostovoi não quer jogar, que não venha. Fiquei um pouco surpreso, porque eles também têm jogadores que fazem de tudo pela posse de bola." Expulso contra o La Coruña, na última terça-feira, o volante brasileiro Vágner, do Celta, está fora. Fora de casa, o Barcelona tentará manter a seqüência de vitórias (ganhou os dois últimos jogos, contra Tenerife, 6 a 0, e Real Sociedad, 2 a 0) enfrentando o Mallorca. A boa notícia no clube foi a convocação do atacante argentino Saviola para a sua seleção. "Agora, só falta eu marcar um gol fora do Camp Nou (estádio do Barcelona)", disse Saviola, que ainda não fez gols pelo Barcelona fora de casa. Mas o jogador terá de esperar por uma oportunidade durante o jogo, porque começará no banco de reservas. Rivaldo e Kluivert formarão o ataque.