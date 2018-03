Valencia derrota Betis e segue na cola do Real Madrid no Campeonato Espanhol

O Valencia fez seu dever de casa neste domingo e derrotou o Betis por 2 a 0, em casa, no estádio Mestalla, pela 27.ª rodada do Campeonato Espanhol, para continuar a perseguição ao Real Madrid na tabela e seguir sonhando com uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Isso porque, com a vitória, o Valencia, quinto colocado, foi aos 53 pontos e voltou a ficar apenas a um do time de Cristiano Ronaldo, que venceu o Getafe no sábado e fecha o grupo dos times que garantem uma vaga na Liga dos Campeões. A derrota mantém o Betis estacionado nos 37 pontos, na nona posição.

Os gols do time do técnico Marcelino Garcia foram marcados um em cada tempo pelos atacantes Rodrigo e Simone Zaza. Destaque para o primeiro, uma pintura de Rodrigo após o atacante driblar dois marcadores e finalizar de esquerda, com força, sem chance para o goleiro.

O Betis poderia ter ao menos diminuído o placar se o árbitro não tivesse anulado um gol legal marcado por Bartra, no final da partida. No lance, o zagueiro subiu livre após rebote da zaga e cabeceou para o gol, aproveitando saída ruim do goleiro brasileiro Neto. O juiz, no entanto, marcou falta em Neto.

Mais cedo, a Real Sociedad venceu o Alavés por 2 a 1 em sua casa, o estádio Anoeta. Os três gols da partida foram marcados no primeiro tempo. O mexicano Hector Moreno e o espanhol Illarramendi balançaram as redes e fizerama a equipe subir para a 12ª colocação, com 33 pontos. O meia-atacante Pedraza fez o gol do Alavés, que não teve forças para buscar o empate e caiu para o 16º lugar, com 31 pontos.