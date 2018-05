Valencia derrota Genoa e avança na Liga Europa

Uma das mais equilibradas da Liga, a chave contava com três candidatos às duas vagas para a fase eliminatória. O Valencia chegou aos 12 pontos, dois a mais que o Lille. Já o Genoa, que somou sete pontos na fase de grupos, precisava vencer para conquistar a classificação e desbancar o time espanhol.

Mesmo jogando em casa, o Genoa fez forte pressão, mas quem marcou primeiro foram os visitantes. O zagueiro Bruno acertou a cabeça e deixou o Valencia na frente aos 45 minutos de jogo. O empate veio logo no início do segundo tempo, com gol de Crespo. Aos 35, David Villa desperdiçou cobrança de pênalti. Mas, cinco minutos depois, o mesmo atacante não bobeou, driblou o goleiro e acabou com as chances da equipe italiana.

Pelo Grupo A, o Ajax vacilou diante de sua torcida e perdeu do Anderlecht por 3 a 1. O time holandês, que já estava classificado, perdeu a primeira posição da chave. O Anderlecht ficou na ponta com os mesmos 11 pontos do segundo colocado, mas com vantagem no saldo de gols.

Pela mesma chave, o Dínamo Zagreb foi derrotado pelo Timisoara por 2 a 1, na partida que reuniu os dois times eliminados do grupo. O Dínamo terminou com seis pontos, enquanto o Timisoara somou apenas cinco.

Pelo Grupo C, o Hamburgo, que já tinha a classificação garantida, entrou em campo com uma equipe mista, sem o brasileiro Zé Roberto, e acabou derrotado pelo Hapoel Tel Aviv por 1 a 0. O time israelense, que contou com gol de Yeboah, garantiu o primeiro lugar da chave, com 12 pontos. Os alemães ficaram em segundo, com dez.

No mesmo grupo, Rapid Vienna e Celtic jogaram apenas para cumprir tabela. Mesmo chances de classificação, os dois times fizeram um jogo de seis jogos, no empate por 3 a 3, na Áustria. Jelavic, pelo time da casa, e Fortuné, dos visitantes, marcaram dois gols cada.