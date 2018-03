Valencia derrota La Coruña por 3 a 0 O Valencia derrotou o La Coruña, por 3 a 0, neste sábado, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. Com este resultado, o time dos brasileiros Ricardo Oliveira e Fábio Aurélio ratifica o segundo lugar na competição, com 54 pontos, contra 50 do Deportivo La Coruña. A liderança é do Real Madrid, com 60. Vicente (2) e Juan Sanchez fizeram os gols.