Valencia derrota o Girona de virada e segue na caça aos líderes do Espanhol

Mesmo sem fazer um grande jogo, o Valencia derrotou o Girona por 2 a 1, de virada, neste sábado, em duelo realizado no estádio Mestalla, em Valência. A vitória, válida pela 18.ª rodada do Campeonato Espanhol, é de extrema importância ao time do técnico Gonçalo Guedes e companhia pois impede que o vice-líder Atlético de Madrid aumente a sua vantagem na tabela de classificação.

+ Confira a classificação do Campeonato Espanhol

No momento, o Valencia, terceiro colocado, soma 37 pontos, está seis na frente do Real Madrid e dois atrás do Atlético de Madrid, que também venceu neste sábado - o Barcelona é o primeiro com 45. O Girona, por sua vez, permanece na oitava posição com 23 pontos, mas pode ser ultrapassado dependendo dos resultados da rodada.

Com dificuldades para se encontrar na primeira etapa, o Valencia foi surpreendido no começo da partida, aos sete minutos, quando o meia espanhol Christian Portu abriu o placar em bela cabeçada. Sem muita criatividade, o time da casa contou com a colaboração do zagueiro espanhol Jonas Ramalho, que marcou contra e empatou a partida aos 27.

No segundo tempo, o Valencia voltou melhor e não demorou a ficar à frente no placar. A virada veio logo aos dois minutos, em cobrança de pênalti bem batida por Parejo, que garantiu a 11.ª vitória do time no Campeonato Espanhol.