Valencia derrota o poderoso Real Surpresa na partida de abertura do Campeonato Espanhol. O supertime do Real Madrid, com Figo, Zidane e Roberto Carlos em campo, tropeçou na estréia e sucumbiu à raça do Valencia, que venceu por 1 a 0 neste sábado. Angulo, aos 8 minutos de jogo, fez o único gol na vitória sobre o campeão da temporada anterior. A dupla de meias mais cara do mundo, Zidane e Figo, foi bem marcada e não conseguiu corresponder às expectativas da torcida. Melhor para o Valencia. A vitória foi uma grande injeção de ânimo ao time, que no fim do semestre perdeu duas figuras importantes: o técnico argentino Héctor Cúper e o capitão Mendieta, que foram para o futebol italiano. Neste domingo, a primeira rodada será completada com mais nove jogos: Real Sociedad x Atletico de Bilbao, Osasuña x Celta de Vigo, Mallorca x Las Palmas, Tenerife x Alaves, Malaga x Betis, Rayo Vallecano x Villarreal, Espanyol x Zaragoza, Sevilla x Barcelona e Deportivo La Coruña x Valladolid.