Valencia e Atlético de Madrid empatam na Espanha

O empate heroico, no entanto, não foi bom para o Atlético de Madrid, que foi a três pontos e segue na zona de rebaixamento, momentaneamente em 18.º. Já o Valencia tem oito e subiu para quinto, mas perdeu contato com os líderes Real Madrid e Barcelona - ambos têm quinze.

Logo aos sete do primeiro tempo, o atacante Agüero surpreendeu e abriu o placar para os visitantes, aproveitando passe de Diego Forlan. A desvantagem empurrou o Valencia ao ataque, que virou ainda na etapa inicial com Hernandez, aos 25, e David Villa, aos 27. Quando a partida parecia definida, o meia Maxi Rodriguez empatou nos acréscimos do segundo tempo.

O Atlético de Madrid tem a chance de se reabilitar na próxima rodada contra o Zaragoza, no Vicente Calderón, em Madri. Já o Valencia terá pela frente o Racing Santander, fora de casa.