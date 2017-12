Valencia é campeão da Copa da Uefa O Valencia conquistou nesta quarta-feira o título da Copa da Uefa, ao derrotar o Olympique de Marselha por 2 a 0, em Gotemburgo (Suécia). Com isso, pela primeira vez em sua história, a equipe conseguiu dois títulos na mesma temporada - há 10 dias havia sido campeã espanhol. Nos últimos cinco anos, o Valencia ganhou dois títulos espanhóis, uma Copa da Uefa, uma Copa do Rei, uma Superocopa da Espanha e ficou duas vezes em segundo lugar na Liga dos Campeões. "É incrível, parece um sonho. Ganhar o Campeonato Espanhol e a Copa da Uefa no mesmo ano! Valeu a pena todo o esforço que fizemos", disse o zagueiro argentino Roberto Ayala. No início da próxima temporada, o Valencia disputará o título da Supercopa da Espanha com o Zaragoza (campeão da Copa do Rei) e o da Supercopa da Europa contra o ganhador da Liga dos Campeões - Porto e Monaco farão a final dia 26, em Gelsenkirchen (Alemanha). O destaque do jogo foi o atacante Mista. Ele sofreu o pênalti que originou o primeiro gol, marcou o segundo e foi eleito o craque da partida. "O pênalti foi muito importante para nós, porque fizemos o gol e ficamos em vantagem númerica", disse Mista. Ele se referia à expulsão do goleiro Barthez, que recebeu o cartão vermelho por tê-lo derrubado dentro da área aos 45 minutos do primeiro tempo. Vicente cobrou e marcou. No segundo tempo, com um homem a mais, o Valencia forçou o jogo até fazer 2 a 0 e deixar a vitória garantida. O gol saiu aos 13 minutos, numa bela jogada de contragolpe. A torcida do Valencia gritou o nome de Mista depois da partida e pediu sua presença na seleção espanhola que disputará a Eurocopa em Portugal, entre 12 de junho e 4 de julho. Mas sua chance de estar na lista que o técnico Iñaki Sáez divulgará nesta quinta é muito remota, já que nunca foi chamado pelo treinador. Mista tem 19 gols no Campeonato Espanhol e divide a vice-artilharia com Júlio Baptista - Ronaldo lidera com 24. Outro destaque do jogo foi o lateral italiano Amedeo Carboni. Com 39 anos e 43 dias de idade, ele tornou-se o jogador mais velho a disputar e vencer uma final de competição européia.