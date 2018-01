Valencia é campeão depois de 31 anos O Valencia encerrou neste domingo um jejum de 31 anos sem títulos no Campeonato Espanhol ao vencer o Málaga por 2 a 0, fora de casa, e ganhar a temporada 2001/2002 com uma rodada antes do fim da competição. O brasileiro Fábio Aurélio teve participação importante no jogo do título, ao marcar o segundo gol ? o primeiro foi do argentino Ayala. Desde a temporada 1970/1971 que o Valencia não era campeão nacional. O time valenciano não teve dificuldade para definir a vitória, ainda no primeiro tempo. Ayala marcou de cabeça aos 34 minutos e Fábio Aurélio aos 45, num lance confuso. Inicialmente o juiz marcou impedimento e só confirmou o gol quatro minutos depois, após consultar seu auxiliar. Com 72 pontos, o Valencia não pode mais ser alcançado pelo Real Madrid, que chegou a 66 após o 0 a 0 com o Mallorca. Na luta por vaga na Copa dos Campeões (a Espanha tem direito a quatro), o Deportivo La Coruña foi a Sevilha neste domingo e conseguiu excelente vitória sobre o Bétis, onde joga o brasileiro Denílson: 3 a 0, gols de Tristan (2) e Valleron. O Deportivo está com 65 pontos, em terceiro lugar. Com 59, o Bétis é o sexto. O quarto colocado, com 63 pontos, é o Barcelona, que fez o clássico da cidade contra o Espanyol e venceu por 2 a 0, gols do holandês Kluivert e de Xavi. Rivaldo, ainda em recuperação de contusão, não jogou. O Celta, de Vigo, é a outra equipe que luta por um lugar na próxima Copa dos Campeões. Neste domingo, porém, bobeou. Em casa, perdeu por 2 a 1 para o Sevilha, e permanece em quinto lugar, com 60 pontos. Na última rodada, o Valencia recebe o Bétis, Deportivo e Real Madrid jogam em La Coruña, o Celta vai a Madri enfrentar o Rayo Vallecano e o Barcelona joga fora de casa contra o lanterna Zaragoza.