Valencia e Celta empatam sem gols O Valencia, atual líder do Campeonato Espanhol, ficou em um empate sem gols com Celta, quarto colocado na tabela, neste sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Os dois times estavam apáticos e se acomodaram com o empate, o que não era esperado de duas equipes que estão na dianteira da competição. Agora, o Valencia soma 43 pontos e continua na liderança provisória isolada. O Celta tem 41 pontos. Na outra partida deste sábado, Barcelona e Mallorca também não saíram do 0 a 0. Com o resultado, o Barcelona fica com 40 pontos empatado com o Real Madrid e o La Coruña, mas com um jogo a mais. Neste domingo, tanto o Real quanto o La Coruña podem assumir a liderança da competição. Se vencerem, ambos chegam a 43 pontos e empatam com o Valencia. Confira os jogos deste domingo: La Coruña x Villareal, Real Madrid x Las Palmas, Betis x Bilbao, Espanyol x Valladolid, Osasuna x Rayo Vallecano, Real Sociedad x Zaragoza e Tenerife x Sevilha