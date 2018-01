Valencia é eliminado da Copa da Uefa O Steua de Bucareste, da Romênia, garantiu nesta quinta-feira sua vaga nas oitavas-de-final da Copa da Uefa, ao derrotar o Valencia, da Espanha, por 4 a 3 nos pênaltis, depois de vencer o jogo no tempo regulamentar por 2 a 0. No jogo de ida, o Valencia havia vencido por 2 a 0. Os dois gols do jogo foram marcados por Andrei Cristea, aos cinco e aos 26 do segundo tempo. A eliminação na Uefa põe fim a uma temporada de fracassos do Valencia. O time espanhol - que ganhou acompetição na temporada 2003/04 - já caiu na Liga dos Campeões, na Copa do Rei e ocupa apenas a sétima colocação no Campeonato Espanhol. O CSKA Moscou, de Vágner Love, ao contrário, se classificou com folga. Depois de vencer o primeiro confronto por 2 a 0, empatou por 1 a 1 com o Benfica nesta quinta-feira, mesmo jogando na casa do adversário. Nas oitavas-de-final o time russo vai vai enfrentar o Partizan, de Belgrado. Com isso, a eventual transferência de Vágner para o Corinthians terá de esperar um pouco mais. Veja os resultados desta quinta da Copa Uefa: Partido de ida: .7. Austria Viena (AUT) 0 x 0 Athlético Bilbao (ESP) Partidas de volta: .1. Middlesbrough (ING) 2 x 1 Grazer AK (AUT) - (Jogo de ida 2-2) .2. Newcastle (ING) 2 x 1 Heerenveen (HOL) - (2-1) .3. Lille (FRA) 2 x 0 Basilea (SUI) - (0-0) .4. Stuttgart (ALE) 0 x 2 Parma (ITA) - (0-0) .5. Feyenoord (HOL) 1 x 2 Sporting (POR) - (1-2) .6. AZ Alkmaar (HOL) 2 x 1 A. Aquisgrán (ALE) - (0-0) .7. Athlético Bilbao (ESP) . - Austria Viena (AUT) - (dia 27 fev) .8. Dnipro (UCR) 0 x 1 Partizan (SEM) - (2-2) .9. Steaua (ROM) 2 x 0 Valencia (ESP) (2-2 - 4 a 3 nos pênaltis) 10. Auxerre (FRA) 3 x 1 Ajax (HOL) - (0-1) 11. Benfica (POR) 1 x 1 CSKA Moscou (RUS) - (0-2) 12. Zaragoza (ESP) 2 x 1 Fenerbahce (TUR) - (1-0) 13. Sevilla (ESP) 2 x 0 Panathinaikos (GRE) - ( 0-1) 14. Schalke 04 (GER) 0 x 1 Shakhtar D. (UCR) - (1-1) 15. Sochaux (FRA) 0 x 1 Olympiakos (GRE) - (0-1) 16. Villarreal (ESP) 2 x 0 Dinamo Kiev (UCR) - (0-0) Próximos confrontos: Oitavas-de-final 1. Middlesbrough x Sporting 2. Sevilla x Parma 3. Steaua Bucarest x Villarreal 4. Lille x Auxerre 5. Olympiakos x Newcastle 6. Shakhtar x AZ Alkmaar 7. Partizán x CSKA Moscou 8. Austria Viena ou Athlético Bilbao (ESP) x Zaragoza