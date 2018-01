Valencia é expulso da Copa do Rei O Valencia foi punido com a eliminação da Copa do Rei, da Espanha, por ter jogado com quatro jogadores estrangeiros ? de fora da comunidade européia ?, sendo que a Federação Espanhola de Futebol só permite três por time. A infração ocorreu no jogo do dia 10 de outubro, quando a equipe venceu por 1 a 0 o Novelda, da terceira divisão. Os atletas utilizados irregularmente foram o iugoslavo Miroslav Djukic, o romeno Denis Serban e os argentinos Pablo Aymar e Fabián Ayala. Além da eliminação, o clube terá de pagar multa de 500 mil pesetas (cerca de R$ 7.340,00).