Valencia e Leeds buscam vaga na final A equipe do Valencia tem nesta terça-feira uma grande chance de ser finalista, pela segunda vez consecutiva, da Copa dos Campeões. O time espanhol precisa vencer, em casa, o Leeds, da Inglaterra. No jogo de ida, semana passada no campo do adversário, o Valencia empatou por 0 a 0. Ano passado, o Valência perdeu a final da competição para o Real Madrid por 3 a 0. A outra semifinal reunirá quarta-feira, em Munique, Bayern e Real Madrid. Na primeira partida, os alemães venceram os espanhóis por 1 a 0. As possibilidades de o Valencia passar pelo Leeds cresceram com a suspensão do volante Bowyer.